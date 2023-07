“Attenzione alla truffa del portabagagli | ti portano la valigia ma poi ti chiedono più di 50 euro” | il video di una turista a Venezia è virale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) “borseggiatrici“, questa la cantilena che si sente in sottofondo delpubblicato da unaamericana a. La clip, diventata in poco tempocon oltre 31 milioni di visualizzazioni, fa riferimentonuova ‘’ delche dilaga in Laguna. In cosa consiste? Si tratta di persone, per lo più uomini, che si avvicinano ai turisti stranieri che si aggirano per la città con ingombranti valigie e talvolta si offrono di aiutarle a trasportarle, altre gliele prendono letteralmente dalle mani eal posto loro i bagagli attraverso i ponti della laguna, chiedendo poi più di 50. Così, Casey, con il suo filmato di denuncia, ha voluto mettere in allerta i vacanzieri diretti ...