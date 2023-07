ATP Umago 2023 | Matteo Arnaldi batte agilmente De Jong e raggiunge Cobolli agli ottavi

(Di martedì 25 luglio 2023) Esordio convincente perall’ATP 250 di. Sulla terra rossa croata, il tennista italiano classe 2001 (n.76 del ranking) domina contro l’olandese Jesper De(n.180 al mondo) e si impone per 6-3 6-2 dopo un’ora e 33 minuti di gioco. Oral’azzurro affronterà il suo connazionale Flavio, che ieri è uscito vincitore dalla sfida contro il croato Marin Cilic con il punteggio di 6-4 6-3. Pronti, via e, dopo aver vintoil primo game, conquista subito il break nel primo turno di risposta (2-0). L’italiano si porta poi sul 3-0 e successivamente continua a giocare meglio, non concedendo mai al suo avversario delle possibilità per rientrare in gioco nel set fino al 5-3. Qui ...

