ATP Umago 2023 | arriva la pioggia in Croazia | sospesa e rinviata a domani la sfida tra Cecchinato e Shevchenko

(Di martedì 25 luglio 2023) Èta lasul torneo ATP 250 die Marco(n.96 del ranking) e Alexander(n.93 al mondo) sono stati dunque costretti a fermarsi sul risultato di 5-3 40-40 (e servizio per l’italiano) in favore del russo. Gli organizzatori del torneo hanno poi aspettato qualche decina di minuti con la speranza di assistere a un miglioramento, ma il tempo non è cambiato e si è quinditi successivamente alla decisione di rinviare il match valido per il primo turno a. La partita comincia con tre break di fila, che portano il punteggio sul 2-1 in favore di. Nel quarto giocoha la chance per riagguantare il pareggio, ma il suo avversario si salva e poi sale sul 3-1. Caricato ...

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2023 nella giornata di mercoledì 26 luglio con Cobolli - Arnaldi, il super derby azzurro con vista sui quarti, ma anche la prosecuzione dell'incontro di primo turno di Cecchinato che è ...Nel primo tempo del torneo di tennisdi, Arnaldi batte nbsp;de Jong per 6 - 3 6 - 2. Guarda il video con il match ...La sfida tra Marco Cecchinato e Aleksandr Shevchenko è stata interrotta per pioggia sul 3 - 5 40 - 40 con l'azzurro al servizio e ai vantaggi, e non ci sono piacevoli previsioni dal punto di vista del ...

Stan Wawrinka (ATP 72) e Marc-Andrea Hüsler (83), impegnati rispettivamente con Filip Misolic (129) e Federico Coria (108), non sono potuti scendere in campo nel primo turno dell'ATP 250 di Umago.