ATP Atlanta 2023 | vittorie di Thanasi Kokkinakis e di Lloyd Harris | eliminato Monfils

(Di martedì 25 luglio 2023) Un primo assaggio. Si è cominciato a scambiare con una certa insistenza ad. Sul duro americano, racchetta e pallina saranno sollecite, in un processo di avvicinamento agli US Open di fine agosto. Quattro gli incontri andati in scena e validi per il primo turno del torneo in questione. E’ arrivata la vittoria del sudafricano(n.204 del mondo) contro l’australiano James Duckworth (n.128 ATP). Uno scontro interessante tra due tennisti che fino a poco tempo fa occupavano posizioni abbastanza nobili nella classifica, ma un po’ i problemi fisici e un po’ il tennis meno efficace hanno portato alla caduta libera. L’ha spuntataper 3-6 6-3 6-2. Il sudafricano se la vedrà con il vincente del confronto del derby francese Humbert-Lestienne. Passaggio di turno centrato per l’australiano Aleksandar Vukic ...

