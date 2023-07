Atalanta | ufficiale la cessione di Boga al Nizza

(Di martedì 25 luglio 2023) Ufficializzata ladi Jeremieda parte dell’: l’attaccante passa a titolo definitivo alCon un comunicato l’ha ufficializzato ladi Jeremie. IL COMUNICATO –B.C. comunica di aver ceduto a titolo definitivo a OGCil diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie, 26enne attaccante franco-ivoriano che lascia il Club nerazzurro dopo una stagione e mezza (da gennaio 2022 a luglio 2023) nel corso della quale ha collezionato – in tutte le competizioni – 47 presenze, segnando 4 gol e fornendo 6 assist.B.C. ringrazia e saluta affettuosamente Jérémie, augurandogli il meglio per la sua nuova esperienza ...

