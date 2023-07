FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A Mario Rui ko:gli infortunati dei club di A Aspettando ...per Messias (out contro il Real Madrid) e Dia (ha saltato il Picerno) TUTTE LE AMICHEVOLI...Accelerata per El Bilal Touré In entrata, l'ha accelerato per El Bilal Touré . L'... Eccogli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE ELIA CAPRILE all' ...Ecco risultati e programma digli appuntamenti estivi in vista della stagione 2023/2024 SERIE A,GLI ACQUISTI UFFICIALI16 luglio:- Rappresentativa Città di Clusone 10 ...

Atalanta, tutti i dettagli del colpo El Bilal Calciomercato.com

El Bilal Touré è il grande colpo dell’Atalanta sul mercato, battuta la concorrenza dell’Everton. All’Almeria vanno 28 milioni di euro più 2 di bonus, il 15% sulla futura rivendita.L’Atalanta ha chiuso in questi minuti l’arrivo di El Bilal Tourè dall’Almeria. Agli spagnoli vanno 27 milioni più 3 di bonus.