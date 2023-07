Atalanta | test con la Pro Vercelli E venerdì debutta l’Under 23

(Di martedì 25 luglio 2023) CALCIO . Mercoledì 26 luglio a Zingonia l’amichevole con la squadra piemontese che gioca in Serie C: inizio ore 17, tribune del Centro Bortolotti aperte fino a esaurimento dei posti.28 luglio la prima uscita della nuova squadra Under 23, a Clusone contro una rappresentativa locale.

Insomma, mancano ancora gli ultimi dettagli burocratici, ma l'è sempre più vicina all'... data che potrebbe coincidere con un primo veroper la squadra nascente. Non ci sono ancora ...Commenta per primo Dopodomani, venerdì 28 luglio, al centro sportivo Città di Clusone, sede del ritiro estivo della prima squadra, scenderà in campo per il primostagionale l'Under 23, che sfiderà la Rappresentativa Città di Clusone alle 17. Per Bergamo si tratta di una data storica, dato che è il primo impegno in assoluto dell'B.Nell'ultimo, contro il Locarno, gli è stato preferito il difensore, adattabile esterno ... dove il suo Bayern Leverkusen era stato eliminato dall'. Ora l'esterno è passato dall'altra parte ...CALCIO . Mercoledì 26 luglio a Zingonia l’amichevole con la squadra piemontese che gioca in Serie C: inizio ore 17, tribune del Centro Bortolotti aperte fino a esaurimento dei posti. Venerdì 28 luglio ...Iscrizione avvenuta con successo. “Bakker è quello che ha trovato più difficoltà finora”. Mister Gasperini traccia un bilancio sui nuovi arrivati e, elogiando l’atteggiamento del centrocampista Adopo ...