Atalanta | Bakker non ha ancora convinto Gasperini | i risvolti sul mercato | anche per il Milan

Sistemata la corsia mancina con l'arrivo die la conferma di Ruggeri , a destra il titolare di oggi è Zappacosta . Alle spalle dell'esperto ex Chelsea ci sono Zortea , l'ex Udinese Soppy e l'...è stato un investimento importante. In questo momento è quello un pochino più in difficoltà, ... L'ha bisogno di fare questo, a differenza delle altre big non riesce a trattenere, la ...'L', per una questione di contratti e di cifre, difficilmente può rinunciare a certe ... Adopo lo stiamo studiando, ma mi piace per atteggiamenti, ha forza fisica,è stato un ...

Bakker sicuro: «Atalanta, voglio portarti in alto con assist e goal» Calcio News 24

L'Atalanta continua a muoversi sul mercato. Dopo i rientri dai prestiti di vari giocatori interessanti (Carnesecchi, Miranchuk, Cambiaghi) e l'arrivo di interpreti sulla carta importanti come Sead ...Una delle garanzie, se non “la” garanzia assoluta, è lui, Marten De Roon, dal 2017 con l’Atalanta. L’olandese è il giocatore ... E ci serviva un mancino lì». BAKKER – «Ne ho parlato con Koopmeiners, ...