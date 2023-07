(Di martedì 25 luglio 2023) Una ventenne, al lavoro, in un museo di Roma, si sentiva importunata dal suo, che la assaltava fisicamente e la faceva sentire in imbarazzo di fronte ai colleghi

Lo si legge nella sentenza con cui ildi un museo capitolino è statodall'accusa di molestie sessuali nei confronti di una giovane dipendente . In buona sostanza, secondo i giudici ...Lei accusa di molestie sessuali il suo, il tribunale le dà torto perché ha problemi di peso. A due settimane dalla sentenza choc che hail bidello che palpeggiava una alunna perché 10 secondi sono pochi per qualificare ...A Roma la dipendente di un museo ha denunciato il suo superiore eper molestie. Ma la giudice, la stessa che pochi giorni fa hail bidello per aver palpeggiato fugacemente' una ...

Assolto dirigente denunciato per molestie dalla neoassunta. I giudici: «Lei ha complessi sul peso» Vanity Fair Italia

Lei accusa di molestie sessuali il suo dirigente, il tribunale le dà torto perché ha problemi di peso. A due settimane dalla sentenza choc che ha assolto il bidello che palpeggiava una alunna perché 1 ...La 20enne, assunta in un museo di Roma, aveva denunciato il suo dirigente per molestie sessuali. La giudice è la stessa che scrisse "la palpata sotto i 10 secondi non è molestia". I testimoni: "Lui è ...