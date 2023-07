Ascolti tv | i dati di lunedì 25 luglio

Leggi su 361magazine

Nella serata di ieri,242023, su Rai uno la fiction Il Giovane Montalbano ha coinvolto 2.548.000 spettatori pari al 17.1%. Su Canale 5, in onda dalle 21.40 alle 0.32, l'appuntamento con Temptation Island raccoglie 3.299.000 spettatori pari al 26% di share (Buonanotte: 1.177.000 – 23%). Su Rai2 Che Todd Ci Aiuti si ferma a 463.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ottiene 598.000 spettatori con il 4.6% (anteprima: 612.000 – 3.7%). Su Rai3 Report raccoglie 892.000 spettatori pari ad uno share del 5.6% (presentazione: 850.000 – 5.2%, Plus: 618.000 – 4.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 653.000 spettatori con il 5.4% di share.