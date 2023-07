(Di martedì 25 luglio 2023) Prevede la somma di 1,28di euro ilinterministeriale presentato dal ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti quale indennizzo a favore dideiSpa, ex gestore ...

Prevede la somma di 1,28 miliardi di euro ilinterministeriale presentato dal ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti quale indennizzo a favore di Strada dei Parchi Spa, ex gestore delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, ...... che per il 67,1%ancora da fonte fossile . Fra le energie pulite, la parte del leone spetta ... in materia di rinnovabili, nell'ambito della conversione in legge delBollette sono ...... Luigi Sbarra che da Facebook parla di una "urgente e necessaria intesa da recepire in un... Il tema è diverso: quando sia quella temperatura chi chiede la cassa integrazione Chi blocca ...

Arriva un decreto da 1,28 miliardi per Strada Parchi - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Prevede la somma di 1,28 miliardi di euro il decreto interministeriale presentato dal ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti quale indennizzo a favore di Strada dei Parchi Spa, ex gestore ...