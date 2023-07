Arriva il nuovo Capitano in Don Matteo 14 | chi sostituirà Maria Chiara Giannetta?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 25 luglio 2023) “C’è aria di novità nella Caserma dei Carabinieri di Spoleto!”, così annuncia l’account ufficiale di Don14 per presentare il. “E a fare gli onori di casa è proprio il nostro Don Massimo”, prosegue il post. Nella foto, pubblicata sul profilo della fiction, viene mostrato il protagonista interpretato da Raoul Bova che introduce Eugenio Mastrandrea, new entry della quattordicesima stagione. Sarà lui a sostituire la capitana Anna Olivieri, alias? Per ora non c’è dato sapere. Intanto il set di Don14 ha aperto i battenti qualche settimana fa per iniziare le riprese. Ilciclo di puntate dovrebbe andare in onda dalla primavera 2024, non a inizio anno come è solito fare la fiction di ...