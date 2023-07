Arrestato 10 giorni fa per stalking | oggi in manette per evasione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoper10fa finisce nuovamente inperdai domiciliari. Era il 15 luglio quando i carabinieri della stazione di Secondigliano arrestarono un 52enne del posto. Non accettava la fine della relazione con la propria ex moglie e – appostato all’esterno del salone di parrucchiere – la attese per chiedere l’ennesimo chiarimento. La vittima non accettò, fuggì ma lui, non contento, la inseguì frantumando con un pugno il lunotto posteriore dell’auto della donna. L’arresto avvenne poco più tardi e proprio in caserma quando i militari, mentre ascoltavano la donna che si era rifugiata nei loro uffici, affrontarono il 52enne per poi arrestarlo. L’uomo era finito agli arresti domiciliari ma questa mattina verso le 10.15 gli stessi carabinieri lo ...