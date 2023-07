Aprilia | Rivola | “Abbiamo in casa il futuro campione del mondo”

(Di martedì 25 luglio 2023) Il talento c’è sicuramente, ma il percorso di crescita (fin qui) è stato fortemente bloccato dagli infortuni patiti in questo avvio di Motomondiale 2023. I test pre-season erano stati davvero molto incoraggianti eera già pronta a certificare l’esplosione del suo pilota nel team satellite RNF. Miguel Oliveira è stato certamente rallentato dai guai fisici, ma Massimoè certo del suo enorme potenziale: secondo l’amministratore delegato di Noale, infatti, il portoghese potrebbe diventare ildeldella MotoGP., Miguel Oliveira ha la stima die di tutto il team di Noale: “Per me è un top rider” (Credit foto – pagina Facebook del centauro portoghese)“Miguel non è stato 100% – queste le dichiarazioni di Massimo ...

Fra i piloti anche Massimo, direttore sportivo diCorse MotoGp che si è presentato in pista con unaRS 660, con il collaudatore Tommaso Marcon come coach. 'È un gran ...di Tommaso Maresca 'Avevamo un grandissimo bisogno di un podio, di un bel risultato' - furono queste le parole di Massimo, Amministratore Delegato diRacing , a margine del Gran Premio ...Un Team interessante, seguito da vicino da Massimodel TeamMotoGP, importante per tutti i nostri Partner, in quanto le relazioni sono di altissima qualità vista la provenienza. ...

Rivola: "Se ci avessero fermato avrei ribaltato tutto!" Fuori Traiettoria

Massimo Rivola ha speso parole di elogio per Miguel Oliveira, lo considera un top rider. Il portoghese da Silverstone vuole ripartire.P it Beirer (che molti a volte confondono con Stefan Bierer, Ceo KTM, che ieri ha rilasciato un’intervista piuttosto clamorosa) è il direttore del settore MotoGP per KTM e ha parlato a DAZN della ...