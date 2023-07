Approvata la riforma Netanyahu | riscoppia la protesta in Israele

(Di martedì 25 luglio 2023) Il governo di destra di Benyaminapprova l’inizio dellagiudiziaria e ladilaga a Gerusalemme e nel resto del Paese. Al momento del voto, arrivato dopo mesi di proteste che sono proseguite anche la mattina di lunedì davanti alla Knesset, i parlamentari dell’opposizione hanno abbandonato l’Aula. Laha ottenuto la maggioranza di destra con 64 voti a zero. La, dopo sette mesi di cortei e raduni, sembra destinata a proseguire. Cosa prevede laProteste in- Photo Credits Corriere del TicinoQuellaè la legge sulla così detta “clausola di ragionevolezza”, che da lunedì impedisce ai tribunali di rivedere e annullare le decisioni governative e ministeriali. ...

Sul Fisco il presidente del Consiglio ha messo in chiaro che "nelle prossime due settimane" verrà"lagenerale, attesa da decenni. Siamo intervenuti varie volte - ha poi ribadito - ......in commissione Finanze al Senato al disegno di legge di delega al governo per lafiscale. ... Una misura che, se, cambierebbe appunto il sistema di riscossione delle imposte. Spazio, ...... ondata di proteste contro ladella giustizia: 66 arresti Leggi Anchegiustizia in ... Netanyahu: 'Una nuova norma non è la fine della democrazia' 'La normanon è affatto la ...

Israele sfida le proteste: approvata la clausola più discussa della riforma della giustizia TGLA7

Non si placano le proteste in Israele dopo l’approvazione della riforma della giustizia. Molti israeliani hanno espresso il loro disappunto.Sono più di 480, 482 per la precisione, gli emendamenti in commissione Finanze al Senato al disegno di legge di delega al governo per la ...