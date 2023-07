(Di martedì 25 luglio 2023) Ape: a chidomanda - ISTRUZIONI. E' stata proroga al 31 dicembredel termine per la maturazione dei requisiti ed ampliamento della platea dei beneficiari dell’ Ape. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancioper i soggetti beneficiari dell’anticipo pensionistico a carico dello Stato: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi...

: pensione anticipata a partire dai 60 anni Le altre due ipotesi con uscita anticipata a partire dai 60 anni riguardano l'. O meglio una misura simile che ricalchi quanto faceva ...Visto che non ho la carriera adatta all'e alla quota 41, che spettano ai netturbini, almeno lo sconto di 5 mesi mi dovrebbe toccare. Giusto' Ecco 5 vantaggiose pensioni collegate al tipo ...... per ammissione del Parlamento, addirittura più logorante visto che questi docenti, evidentemente più esposti al burnout , hanno diritto all': una possibilità riservato a poche categorie, ...

Ape sociale 2023: a chi spetta e come e quando fare richiesta - GUIDA INPS Gazzetta del Sud

Non solo: con tale percentuale di invalidità si potrà accedere alla pensione anticipata con Ape sociale o con Opzione donna. E ancora: con un’invalidità al 74% si può chiedere l‘assegno di invalidità ...Prosegue il confronto tra governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Per mercoledì prossimo, 26 luglio, è fissato un nuovo tavolo tra le parti sociali e ...