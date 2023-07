Anziano muore nella casa assediata dall' incendio

(Di martedì 25 luglio 2023) Un uomo di 98 anni è morto a Cardeto a causa degli incendi che stanno interessando la zona collinare a ridosso di Reggio Calabria. Secondo quanto si è appreso, l', costretto a letto, sarebbe morto per le fiamme che hanno raggiunto l'abitazione in campagna in cui viveva.La figlia e il...

Oltre all'anziano si trovavano in casa anche la figlia e il genero, che sono rimasti lievemente feriti. Il 98enne, invece, è rimasto vittima delle fiamme perché costretto a letto. L'ordine di ...Feriti la figlia e il genero, ma sono riusciti a mettersi in salvo. Nel 2021 un altro anziano era rimasto vittima di un rogo nella stessa zona ...