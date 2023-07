Fati Dosso e la piccola Marie . Se possiamo chiamarle per nome è grazie alla tenacia di, giornalista che con un gruppo di colleghi di Lybie Actualité ha restituito un volto alla mamma e la figlia trovate morte nel deserto fra Libia e Tunisia nei giorni scorsi. E che ci ...La sindaca di Pratola Peligna,Di Nino , ha chiesto al Prefetto anche l'intervento in ... Sta arrivando daun Ericson'. segue Commenti da ...... VINCENZO PERONE, Giornalista TGR Campania ANNAMARIA MAURO, Funzionario CPTVROBERTA AMMENDOLA, Giornalista e Conduttrice Rai Ita FRANCESCA SILVESTRE, Programmista Rai Radio Live...

Antonella Napoli insieme ai libici dà un volto e un nome alle migranti morte TGLA7

Lutto in città per la scomparsa di Antonella. Ieri mattina ha accusato un malore mentre era a lavoro, in un bar a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Antonella Caponetto da ...GIFFONI VALLE PIANA (Salerno) – “Questo corto è un omaggio a una storia straordinaria, che ha intrecciato quella dell’Italia, e l’ha contraddistinta prima ...