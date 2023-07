Antonella Elia | il retroscena su un conduttore e il “fallimento” al GF Vip

(Di martedì 25 luglio 2023) Tra poco più di tre mesicompirà 60 anni, 34 dei quali passati in televisione, e proprio del suo passato sul piccolo schermo la showgirl ha parlato in un’intervista rilasciata a La Repubblica.ha ricordato alcuni aneddoti su uno dei più grandi conduttori italiani, Corrado. “Corrado era un essere umano con valori profondi, affettuoso, ci davamo del lei è diventato un punto di riferimento nella mia vita. Non avevo nessuno, mi accompagnava anche dal dottore. Era un papà“, ha ammesso, e ancora: “Io c’ero: stordita, svampita, oca, distratta. Alla fine mi fa gioco, mi trovo bene a fare la scema, sono fuori dal mondo, il mio è “il favoloso mondo di Antonellie”. Corrado mi disse: ‘Continui a fare la scema che sarà il suo successo’. La mia infanzia? Ho perso mia mamma da piccolissima, papà è morto ...

L'ultima stagione tv è stata particolarmente positiva per, la quale è entrata a far parte del cast fisso del programma BellaMà di Pierluigi Diaco e di Citofonare Rai2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Si segnala che in queste ultime ...Sono inadeguata, odio fare pena" Mc Roma 27/06/2023 - premiere film 'Lo sposo indeciso' / foto Mario Cartelli/Image nella foto:intervistata da Repubblica per i suoi 60 ...Ride: "Lo so, lo so, la gente si chiede sempre se ci sono o ci faccio. È il destino delle bionde, che per definizione sono senza cervello. Ma io in realtà sono mora"., una vita in tv al fianco di Corrado , Mike Bongiorno , Raimondo Vianello due volte all' Isola dei famosi, una da vincitrice nel 2012 e una passata alla storia per la rissa con ...

Antonella Elia: “I miei 60 anni da ‘oca’ ma il successo nasconde dolore e solitudine” la Repubblica

Simona Ventura e Paola Perego, la collega viene allo scoperto: "Cosa penso di loro" L'ultima stagione tv è stata particolarmente positiva per Antonella ...