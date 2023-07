Antonella Elia | “Il corpo va dominato | la gente beve tanto | si porta la birra in spiaggia… Dietro la maschera? Una voragine di solitudine”

(Di martedì 25 luglio 2023)si è raccontata in una lunga intervista su La Repubblica. Volto noto della televisione, al fianco di “mostri sacri” come Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello, nel 2004 ha fatto parlare di sé dopo l’accesa litigata con Aida Yespica all’Isola dei Famosi, poi vinta nel 2012. “Riguardare quel filmato fa ridere. Anche perché lei era il doppio di me, mi poteva sbriciolare”, ha affermato ridendo. E nel 2023 grandi traguardi per lasia sul piano lavorativo che personale. Da settembre sarà presenza fissa su Rai 2 con Diaco a “BellaMa’” e con la coppia Perego – Ventura a “Citofonare Rai 2”. “Pierluigi è una persona colta, libera. Con Paola e Simona mi trovo benissimo, sono donne generose, amorevoli, mi sostengono”. A novembre la conduttrice compirà 60 anni, eppure il suo fisico è sempre invidiabile. Il segreto? “Tengo ...

Sono inadeguata, odio fare pena" Mc Roma 27/06/2023 - premiere film 'Lo sposo indeciso' / foto Mario Cartelli/Image nella foto:intervistata da Repubblica per i suoi 60 ...Ride: "Lo so, lo so, la gente si chiede sempre se ci sono o ci faccio. È il destino delle bionde, che per definizione sono senza cervello. Ma io in realtà sono mora"., una vita in tv al fianco di Corrado , Mike Bongiorno , Raimondo Vianello due volte all' Isola dei famosi, una da vincitrice nel 2012 e una passata alla storia per la rissa con ...... Umberto Costi (segretario di Socialdemocrazia), Francesco Caldarola, Antonio D'(professore), ... Maurizio Mazzanti (consigliere del Comune di Budrio), Nicola Sangiorgi,Soldo (presidente ...

Antonella Elia: “I miei 60 anni da ‘oca’ ma il successo nasconde dolore e solitudine” la Repubblica

Nei mesi scorsi abbiamo visto Antonella Elia nei panni di inviata a Citofonare Rai2 da Simona Ventura e Paola Perego. Nel glorioso passato della conduttrice e showgirl però c’è tantissimo altro, dagli ...La famosa showgirl Antonella Elia si è confessata senza filtri tra gioie e dolori ora che sta per compiere 60 anni. Il 1° novembre Antonella Elia spegnerà 60 candeline e a La Repubblica ha deciso di ...