Anticipazioni My Home My Destiny | la puntata di oggi 25 luglio

(Di martedì 25 luglio 2023)MyMy: una nuova e sorprendentesta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.MyMy: ladi, 24Mehdi ha dormito in officina, e Kibrit prova a consolarlo. Zeynep dice a Nermin che Mehdi si è molto arrabbiato quando ha visto le sue foto con Faruk, mentre Zeynep sostiene che sia stato un grave errore mentire a Mehdi. Emine, invece, prova a far ragionare Zeynep. Trama MyMyZeynep Göksu è una ragazza nata da una famiglia povera e benestante con poche opportunità ...

MyMy Destiny: Zeynep ha l'occasione di partire con Faruk Dopo la disastrosa serata passata a casa dei suoi genitori adottivi, Zeynep sarà distrutta . La ragazza rivelerà a Nermin ...Star Trek: Lower Decks 4, leNella stagione 4 di Star Trek: Lower Decks , una forza ... che è un chiaro omaggio al film del 1986 Star Trek IV: The Voyage, in Italia meglio ...MyMy Destiny: riassunto della puntata del 24 luglio La cena voluta da Mehdi a casa di Nermin ...del 25 luglio: Mehdi è rassegnato Dopo la cena, Zeynep è tornata a casa ma Mehdi ha ...

My Home, My Destiny su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 24 al 28 luglio La Gazzetta dello Sport

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà martedì 25 luglio 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.La nuova soap turca "My Home My Destiny", che ha come protagonista l'attrice Demet Özdemir, famosa in Italia per la soap "DayDreamer - Le ali del sogno", ...