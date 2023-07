Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | mercoledì 26 luglio

... una volta ae consapevole di dover salutare per sempre il Lujan, scoppierà in lacrime . La Promessa: Jimena scopre Jana e Manuel abbracciati ed è pronta ad andarsene Manuel si ...Amara: Zuleyha rinuncia a fuggire con Yilmaz... Zuleyha è stata raggiunta e fermata da Demir proprio quando stava per partire. Il piano di fuga ben studiato con Yilmaz è sfumato, ...Amara,del 26 luglio: Zuleyha e Yilmaz, una decisione sofferta Dopo che il loro piano di fuga è stato scoperto, Zuleyha e Yilmaz hanno preso la difficile decisione di rinunciare ...

Terra amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 23 al 28 luglio La Gazzetta dello Sport

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 26 luglio: trama della puntata in onda mercoledì 26 luglio 2023 della soap opera turca Canale 5.Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 luglio, alle 14.10, Zuleyha e Yilmaz decidono di rinunciare alla fuga: resteranno ...