Anthony Fauci | il Dipartimento di giustizia e la malinformazione

(Di martedì 25 luglio 2023) Su ByoBlu il 21 luglio 2023 è apparso un articolo dal titolo: RIVELATE LE BUGIE DISUL COVID – L’APPROFONDIMENTO DI BYOBLU 11 minuti di video in cui la redazione di ByoBlu mostra interventi di Robert F. Kennedy, Steven Quay, Massimo Citro oltre ovviamente ai due conduttori, Giorgio Valleris e Arianna Graziato. 11 minuti in cui si ripetono più volte le stesse identiche accuse versodando per assodato che sia stato dimostrata in qualche modo la sua colpevolezza. Ma l’unica cosa che viene riportata è che c’è una causa in corso sull’origine del virus. Il tutto parte dalle accuse di alcuni politici repubblicani, che sostengono cheavrebbe fatto pressione su due scienziati perché rivedessero la propria posizione sull’origine del virus. I due virologi di fama mondiale sono Kristian G. Andersen e ...