Anna Visibelli è campionessa regionale assoluta di salto in lungo

L'atleta ha trionfato a Pistoia con 6.15 metri, lanciando la rincorsa ai Campionati Italiani di MolfettaLa qualificazione è arrivata al Challenge Assoluto su Pista di Modena con una prestazione di 6.17 metri... Gli amici di Pippo, Alberto Severi, Giuseppe Antonelli, Daniela Morozzi e Chiara Riondino,Meacci, Lorenzo Marangoni e Niccolò Fettarappa, Andrea Kaemmerle, Beatricee Marco Natalucci.

Il risultato più prestigioso del fine settimana è infine merito di Federico Rubechini del 2004 che ha colto il quinto posto tricolore nel salto in alto ai Campionati Italiani Individuali Juniores di ...Anna Visibelli centra il pass per i campionati italiani assoluti di atletica leggera. L’aretina, cresciuta nell’Alga Atletica Arezzo e tesserata per l’Atletica Firenze Marathon, è riuscita nell’impres ...