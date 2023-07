Android 4 4 KitKat prossimo al pensionamento | arriva lo stop di Play Services

- - >giunge alla fine I report più recenti hanno dimostrato che4.4 veniva utilizzato su ancora 15 milioni di dispositivi , che corrispondono però allo 0,5% della quota ...

Google ha annunciato che non supporterà più Android 4.4 KitKat nelle nuove versioni di Google Play Services dopo l’agosto 2023. KitKat, lanciato nell’ottobre 2013 , perderà il supporto poco prima del ...Android KitKat non riceverà più supporto da Google: gli aggiornamenti dei Play Services non arriveranno su smartphone datati.