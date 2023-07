Ancora danni e disagi per il temporale nella notte tra lunedì e martedì

(Di martedì 25 luglio 2023) Quattro grandinate nel giro di quattro giorni, con tre episodi violenti solamentegiornata di: poi, prima dell’alba di25,un forte acquazzone che ha mandato in tilt un territorio già provato.temporalie nuoviin tutta la zona Nuovamente rami per strada, tombini intasati e acqua in ...

L'attacco di droni su Mosca, sebbene non grave in termini di vittime o, è stato quello di più ... ha sottolineatoil dicastero. L'ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente ...Riaperta la stazione di Monza, sulla linea Lecco - Milano, matreni a singhiozzi A Barzio, nella notte, un albero è caduto su alcune auto parcheggiate ...e interruzioni a causa deiin ...Questa per la nostra terra è statauna notte di passione." Sono le parole del Presidente ... Dalle prime luci dell'alba sono in corso i censimenti dei: serve capire esattamente i perimetri ...

Maltempo, ancora temporali e grandine in Brianza e a Milano. Morta donna colpita da albero Sky Tg24

Pavia, 25 luglio 2023 - Nel capoluogo provinciale i danni sono stati limitati, colpita con più violenza la Lomellina. I forti temporali che hanno provocato più gravi conseguenze ancora una volta ...Dopo le tre grandinate di lunedì 24 luglio, nuovo temporale nella notte: la situazione sulle strade, i danni e i disagi per gli spostamenti ...