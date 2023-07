Ancora caldo record nel Centro-Sud | Nord nella morsa del maltempo

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Italia spaccata in due dal meteo, con ildache infiamma ile il Sud e ildelcon nubifragi e temporali chegiornata di ieri hanno colpito in particolar modo la Lombardia, soprattutto Milano e la provincia di Monza Brianza, dove una donna è morta schiacciata da un albero a Lissone. Sul fronte delle ondate di calore, anche oggi si registra il bollino rosso in ben 16 tra le città monitorate dal bollettino del ministero della Salute: si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Bollino arancione per la sola Viterbo, in giallo quindi Ancona, Bologna, Bolzano, Trieste e ...

MILANO. Con un Sud boccheggiante per il caldo, per la seconda volta nel giro di tre giorni la Lombardia si è ritrovata invece flagellata da tempeste di acqua e ghiaccio. E ieri l'asticella si è alzata con il ...

Strutture sanitarie al collasso, incendi, morti. Oltre a una serie di disguidi ed emergenze di portata variabile, dagli aerei che non riescono ad atterrare per la pista rovente alle ...