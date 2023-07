Anche se perde | l’entusiasmo non cala | la bella estate del Feyenoord

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 luglio 2023) Tutto sul ritiro pre stagionale del, squadra che si è laureata come campione d’Olanda nell’ultimo campionato Ilha chiuso la prima parte del suo precampionato in Austria. Una fase intensa di lavoro, alla quale adesso seguirà quella che si effettuerà nel proprio impianto, il De Kuip, in vista dell’impegno che il 13 agosto proprio in questo stadio vedrà l’esordio in Eredivisie contro il Fortuna Sittard. Dopo tre amichevoli, nelle quali erano arrivate due vittorie contro il Pec Zwolle (3-1) e il Club Brigge (2-0) e un pareggio con l’Union St.Gilloise (0-0), sabato è maturata la prima sconfitta per 4-2 con l’Hoffenheim. Non ha drammatizzato il passaggio a vuoto il tecnico Arne Slot, che ha denunciato un difetto d’intensità nella prestazione dei suoi e si è detto confortato dal fatto che il gruppo abbia compreso cosa non abbia ...