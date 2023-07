Amrabat | futuro al Manchester United | 25 milioni di euro

(Di martedì 25 luglio 2023) Sofyanparla... inglese. Il suoè sempre più legato alcon la Fiorentina entrata ormai nell'ordine di idee di cederlo dopo aver resistito alle offerte che lo scorso gennaio arrivavano dal Barcellona. Il club inglese ha messo gli occhi sul centrocampista marocchino, protagonista di un grande Mondiale in Qatar, un mese che ha fatto schizzare in alto la sua valutazione. La Fiorentina tratta sulla base di 25dipiù una serie di bonus per avvicinarsi a quota 30 e chiudere in fretta per poi concentrarsi sul sostituto da consegnare a Vincenzo Italiano. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

TESTA E- Questione di tempo perché ciò avvenga. Almeno di questo sono convinti nell'entourage di. Dopo il 'no' della Fiorentina al Barcellona di fine gennaio, con il club era stata ...Commenta per primo Mahmoud el Boustati, uno degli uomini all'interno dell'entourage di Sofyanha parlato in un'intervista a VoetbalPrimeur a proposito deldel marocchino: 'Diversi club sono interessati a Sofyan. Adesso si tratta di fare la scelta giusta. Ancora è solo un ...Ildiquale sarà 'Sofi è molto legato a me, parla inglese e lo sento quasi ogni giorno. Non è arrivato niente di ufficiale per lui, gli ho detto di arrivare concentrato sulla ...

Iscrizione avvenuta con successo. Sofyan Amrabat è tornato a Firenze. Il centrocampista marocchino si è presentato nelle ultime ore al Viola Park per iniziare la preparazione sotto la guida di Vincenz ...Mahmoud el Boustati, agente della Stellar Group e membro dell’entourage di Sofyan Amrabat ha parlato del futuro del suo assistito al portale olandese VoetbalPrimeur. Queste le sue ...