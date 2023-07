Amichevoli estive 2023 su Sky e NOW | calendario dirette tv 26 Luglio - 11 Agosto

(Di martedì 25 luglio 2023) In attesa della ripresa del campionato di Serie A, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con alcuni dei migliori incontriprecampionato dell’Inter e, in esclusiva pay per view,del Napoli, oltre a tutte le partite della Premier League Summer Series e del Soccer Champions Tour (con Milan e Juventus), entrambi in programma negli Stati Uniti.Prosegue il ricco il precampionato del Napoli campione d’Italia che, allo stadio Patini di Castel di Sangro, scenderà in campo per una serie di quattro sfide di livello internazionale. Si inizia sabato 29...

leggi ancheNapoli: quando gioca, avversari e dove vederle Calciomercato Napoli, Faraoni è più lontano Per un difensore che arriva ce n'è un altro che si allontana. Nei giorni ...Accadeva sistematicamente un anno fa, quando Stiven e Cristian innaffiavano di gol i tabellini di tutte le, e naturalmente è successo anche domenica ad Acquapartita nel primo ballo ...Seconda uscita amichevole per il Napoli che, in maglia bianca, non raggiunge la vittoria nonostante l'entrata in campo di tutti i big . Tra Napoli e Spal termina 1 - 1 in una partita contraddistinta ...

Amichevoli estive: Napoli-Spal 1-1, Osimhen già leader ma non basta Virgilio Sport

Il calendario delle amichevoli estive di oggi, lunedì 24 luglio. Nella notte tra domenica e lunedì ha avuto luogo il test del Milan, che si è fatto rimontare dal Real Madrid fino al 3-2. Ma non è l’un ...Il calcio estivo torna su DAZN! In attesa dell'inizio dei campionati, segui la preparazione dei club italiani e delle big europee con le amichevoli in programma sulla nostra app. L’estate di grande ...