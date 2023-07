Amichevoli estive 2023 su DAZN | calendario dirette tv 26 Luglio - 8 Agosto

(Di martedì 25 luglio 2023) Il calcio estivo torna su! In attesa dell'inizio dei campionati, segui la preparazione dei club italiani e delle big europee con lein programma sulla nostra app.L’estate di grande calcio suoffrirà ai tifosi ledi Juventus, Inter, Milan e Roma, ma anche grandi classiche del calcio europeo come...

leggi ancheNapoli: quando gioca, avversari e dove vederle Calciomercato Napoli, Faraoni è più lontano Per un difensore che arriva ce n'è un altro che si allontana. Nei giorni ...Accadeva sistematicamente un anno fa, quando Stiven e Cristian innaffiavano di gol i tabellini di tutte le, e naturalmente è successo anche domenica ad Acquapartita nel primo ballo ...Seconda uscita amichevole per il Napoli che, in maglia bianca, non raggiunge la vittoria nonostante l'entrata in campo di tutti i big . Tra Napoli e Spal termina 1 - 1 in una partita contraddistinta ...

Amichevoli estive: Napoli-Spal 1-1, Osimhen già leader ma non basta Virgilio Sport

Il calendario delle amichevoli estive di oggi, lunedì 24 luglio. Nella notte tra domenica e lunedì ha avuto luogo il test del Milan, che si è fatto rimontare dal Real Madrid fino al 3-2. Ma non è l’un ...Il calcio estivo torna su DAZN! In attesa dell'inizio dei campionati, segui la preparazione dei club italiani e delle big europee con le amichevoli in programma sulla nostra app. L’estate di grande ...