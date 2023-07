Altroconsumo | pasta sale a 1 | 6 euro Kg +6% su anno | giù caffè e latte

Secondo il monitoraggio di, lacostava in media 1,69 euro al chilo a giugno 2023, mentre a giugno 2022 il prezzo medio era di 1,59 euro al chilo e nello stesso mese del 2021 solo ...Secondo il monitoraggio di, lacostava in media 1,69 euro al chilo a giugno 2023, mentre a giugno 2022 il prezzo medio era di 1,59 euro al chilo e nello stesso mese del 2021 solo ...Lo ha rilevato proprioche ha effettuato un indagine. I numeri non sono affatto rassicuranti. I grandi marchi di, come ad esempio la Barilla , hanno visto aumenti (in 3 anni) del ...

La pasta costa il 32% in più rispetto al 2021. Ma la corsa dei prezzi ... Altroconsumo

Il prezzo della pasta continua ad aumentare mentre - fra 10 prodotti di largo consumo - il latte ed il caffè registrano un lieve calo di prezzo.Per avere contezza concreta del rincaro sul costo per il consumatore, basti pensare che in media il prezzo di un chilo di pasta a giugno 2023 è di 1,69 euro, mentre a giugno 2021 costava 1,28 euro. Il ...