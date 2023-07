Almeria | il Bilal Tour va all’Atalanta e diventa la cessione più costosa della storia dell’Almeria

Leggi su justcalcio

(Di martedì 25 luglio 2023) 2023-07-25 01:44:36 Calcio spagnolo: Ea telenovela Theè giunta al termine dopo la mezzanotte. Il giornalista di Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzioha annunciato pochi minuti fa che Atalanta e Almera hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante maliano per 30 milioni di euro. Fabrizio Romano ha dettagliato che l’importo finale sarà 28 milioni fissi più altri 3 in variabili, Quanto che soddisfa le richieste che sono state trattenute dagli uffici di Almera sin dai primi approcci di alcune squadre sorte per firmare El. Come riportato a suo tempo da fontitrattativa a MARCA, per l’uscita del rojiblanco 9, doveva arrivare un’offerta di oltre 25 milioni, cosa che alla fine è avvenuta. Inoltre, Almería risparmia il 15% su una futura vendita del calciatore, ...