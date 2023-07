Allestimento camera ardente | ecco come funziona

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 25 luglio 2023) Quando parliamo diparliamo di un qualcosa di fondamentale all’interno dell’organizzazione di un funerale e consiste nell’allestire un ambiente creato per vegliare sul defunto e può essere organizzate e allestito in vari luoghi diversi,può essere una casa funeraria,può essere un cimitero o una chiesa e dovrà essere arredato con cura, così da offrire un ambiente ordinato, confortevole e rispettoso per il defunto, per i suoi familiari e per i suoi amici. Naturalmente bisognerà che la famiglia scelga insieme alla sua impresa di pompe funebri di fiducia e di riferimento il luogo in cui allestirla e anche il modo in cui farlo, e magari può darsi che la persona che non c’è più aveva lasciato un testamento scritto, e tra le tante cose magari ha anche specificato che ...