Allerta regionale | Situazione meteo ore 9 30

(Di martedì 25 luglio 2023) Nella serata di ieri vi sono stati due passaggi temporaleschi da ovest a est di assoluto rilievo sulla regione: il primo tra le ore 20.30 e le 21.30 e il secondo tra le ore 23 e le 24. In entrambi i casi i forti temporali hanno interessato la media e bassa pianura a partire dal pordenonese per poi spostarsi rapidamente sulla pianura udinese e infineall’Isontino. La grandine di intensità e dimensioni eccezionali è stata senza dubbio l’elemento di rilievo di questi temporali con chicchi che localmente avevano dimensioni superiori ai 5 cm e talvolta erano prossimi anche ai 10 cm di diametro. L’altro elementorologico significativo è stato il vento, che soprattutto nel primo evento hasoffiato con raffiche localmente sui 100 Km/h e isolatamente anche superiori. Le piogge sono state intense ma di breve durata. Sostanzialmente risparmiate dagli eventi la montagna, ...

Temporali, allerta gialla su tutta la Liguria dalle 22 di lunedì 24 luglio Arpal Liguria

Allerta gialla fino alle 14 di oggi in Liguria, scattata ieri sera alle 22 a causa dei forti temporali che sono attesi perlopiù durante la mattinata.