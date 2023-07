Allerta meteo | Festa chiude il Campo Coni e i parchi pubblici

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’avviso regionale din. 55/2023 del 25.07.2023 che prevede condizionirologiche avverse ai fini di protezione civile per vento forte valido dalle ore 20:00 di oggi 25 luglio 2023 e fino alle ore 20:00 del giorno 26.07.2023, ha spinto il Comune di Avellino ha diffondere la seguente comunicazione: “Si comunica che ied ilPolisportivosaranno chiusi dalle ore 20:00 di oggi 25 luglio 2023 ed il giorno 26 luglio 2023. Si avverte i cittadini di evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate e di parcheggiare le auto nei pressi di alberi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'per le prossime ore Nella giornata di martedì 25 luglio sono ancora possibili precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Fino alle ore centrali e primo pomeriggio sarà ...Prima dell'arrivo del sereno, c'è spazio per un altra. Continua la grande instabilità che caratterizza anche l'area di Milano negli ultimi giorni. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'gialla ...L'è valida dalle 00:00 del 26 luglio 2023 fino alle 00:00 del 27 luglio 2023 ed è valida per tutte le province della Regione. Grandinata su Bologna, 'chicchi grossi come palle da tennis': le ...

Rimosse le attrezzature dai lidi per evitare che venissero inghiottite dal mare forza 3. Ad Amalfi sgomberata Marina Grande e chiuso porto ...Palmanova, 25 lug - "Ã stata una giornata difficile e lunga per i nostri concittadini e per i nostri territori, iniziata nella notte quando abbiamo assistito a un fenomeno meteo ...