Alla scoperta del magnesio | uno dei minerali più importanti per la nostra salute

Leggi su tpi

(Di martedì 25 luglio 2023) Ilè un mineralessimo, e lo è perché svolge un ruolo cruciale per ladel nostro organismo. Non a caso, viene coinvolto in oltre 300 processi biochimici, e contribuisce ad esempio a regolare la pressione sanguigna, a mantenere ossa e denti forti, a sostenere la produzione di energia e a favorire ladei muscoli. In questo articolo, dunque, scopriremo insieme cos’è il, perché è così importante per il nostro benessere e come possiamo integrarlo nelladieta. Cos’è e a cosa serve il? Il, come anticipato, svolge un ruolo di primaria importanza per le reazioni biochimiche innescate dal nostro organismo. Può essere visto al pari di un ingranaggio, piccolo ma fondamentale per il funzionamento ...