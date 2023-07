Alla biblioteca comunale di Casoria 150 mila euro per progettare attività

(Di martedì 25 luglio 2023) Nellanon solo mostre e concerti ma anche sportelli per i diritti, formazione e lavoro. Sarà a tutti gli effetti il fulcro della vita sociale per tantini under 30 e non solo. Il Dipartimento Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato il progetto “Si può fare” destinando al Comune dila somma di 150per programmarenellanell’arco di 18 mesi. Sono appena 97 i Comuni italiani che hanno avuto la possibilità di accedere a questo finanziamento, destinato a modificare radicalmente nei prossimi anni la percezione della, peraltro già oggetto di ...

La riccasi offrecittà con oltre 5000 opere e fondi bibliografici, grazie alle numerose donazioni di privati, come Lo Curto, Segre, Baldi, Ricci, e molte altre ancora. Il Museo è ...I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della 29edizione del festival LuccAutori, in programma dal 16 settembre al 1 ottobre 2023Agorà, Palazzo Bernardini, Cinema Roma di ...... direttrice delladi area di Farmacia e membro del Comitato direttivo del Centro di ... La comunità federiciana tutta si stringe con commozione intornofamiglia', è il ricordo dell'...

Il Comune chiude la biblioteca I cittadini la riaprono Vita

Alla sua morte, nel 1989, la moglie M.me Marie Reine Dupont ... significative per la storia della vita dei pionieri. Completa la collezione una biblioteca specializzata. Per quanto la nostra ...Gli appuntamenti in programma Venerdì 7 luglio, nel cortile della biblioteca, è stato presentato un progetto fotografico sviluppato presso il carcere di Bollate da Fabrizio Jelmini, per contribuire ...