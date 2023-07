Alfa Romeo svelerà la nuova esclusiva Supercar al Gran Premio d’Italia

(Di martedì 25 luglio 2023)annuncia l’arrivo di unache sarà svelata ale che dovrebbe essere una vettura ICE basata sulla MC20. Come tutti gli altri costruttori di auto, anche l’è costretta a percorrere la strada dell’elettrico e ad affidarsi a SUV e Crossover per pagare i conti, nonostante una

Tra i brand più venduti, si annoverano Dodge, Jeep, Ram, Chrysler,e Fiat. Con Stellantis, Samsung cementa una collaborazione strategica negli Usa, a consolidare una presenza con all'...Il cinese dell'ha sbagliata completamente il tempo della frenata, finendo per speronare Daniel Ricciardo che a sua volta non ha potuto evitare di andare contro le monoposto di Ocon e Gasly.negli ultimi anni è stata presente nel mondo del motorsport entrando direttamente dalla porta principale della Formula 1 dopo che per diversi anni era uscita di scena. Questo è avvenuto ...

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Coupé, la sfida a viso aperto del Biscione a BMW Everyeye Auto

Alfa Romeo annuncia l’arrivo di una nuova supercar che sarà svelata al Gran Premio d’Italia e che dovrebbe essere una vettura ICE basata sulla MC20. Come tutti gli altri costruttori di auto, anche ...Alfa Romeo negli ultimi anni è stata presente nel mondo del motorsport entrando direttamente dalla porta principale della Formula 1 dopo che per diversi ...