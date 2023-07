Alessandra Amoroso | aria di crisi con il fidanzato? Gli indizi social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Estate dolceamara per. Se da una parte ci sono le soddisfazioni lavorative, tra esibizioni live e incursioni ai concerti dei Boomdabash, dall’altra la cantante salentina sembra passare un momento di sconforto. Dopo essere stata paparazzata due mesi fa per la prima volta in compagnia del28enne Valerio Pastore, attraverso le sue storie Instagram sta condividendo infatti frasi alquanto ambigue. Che la cantante sia incon il compagno tecnico del suono? Per provare a dare una risposta a questa domanda basta fare un salto indietro alle storiecaricate danella giornata di ieri, lunedì 24 luglio.ha condiviso come di consueto l’aforisma del calendario filosofico del giorno. A destar sospetto, però, sono la frase ...