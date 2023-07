Alejo Veliz | nome nuovo per il Torino

Tra gli attaccanti monitorati ci sono anche la punta centrale classe 2005 Rodrigo Ribeiro dello Sporting Lisbona, l'argentinoche ha colpito molti osservatori al Mondiale Under 20 (...La Salernitana si starebbe muovendo per, attaccante argentino classe 2003 del Rosario Central. I dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Mattino, la Salernitana avrebbe messo gli occhi su, ...Salernitana sulle tracce anche dell'attaccante classe 2003: è il baby bomber del Rosario Central. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani sempre ...

Calciomercato Torino, dall'Argentina: Torino su Alejo Veliz del Rosario Central Toro.it

Gonzalo Luis Belloso, presidente del Rosario Centrale, non si nasconde. Il Torino si è fatto avanti per Alejo Veliz, attaccante 19enne di Santa Fe, e si è mosso concretamente con una proposta ...Come detto, il nome nuovo è per il reparto offensivo. Si tratta di Alejo Veliz pescato dal Sudamerica. Il giocatore è un attaccante che milita nel Rosario Central. L’argentino ha recentemente ...