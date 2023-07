(Di martedì 25 luglio 2023) È di pochi giorni fa la notizia che un gruppo di ragazzi avrebbe organizzato una festa dia base di, sesso e droga, che si è conclusa con uno stupro - così si è appreso dai media - e la divulgazione dei video che riprende l'atto sessuale. Di storie del genere quante ne sentiamo? Troppe. Gli stupri ormai, ahimè, sono all'ordine del giorno, è un continuo martellare sui giornali e in tv. Nel caso rimbalzato su tutti i media in questi giorni, però, c'è un elemento in più ed è sconcertante. I protagonisti hanno 14 e 12 anni. Ragazziniche organizzano un festino la notte di San Silvestro in cui l'obiettivo è sfondarsi die avere rapporti promiscui non solo in privato, ma anche davanti a tutti i presenti. I miei 14 anni li ricordo bene; se io avessi proposto a mia ...

Il conducente dell'auto positivo all'Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... Infatti, appena ha visto uscire deldal vano motore, ha spostato l'auto ancora ferma davanti alla ...Il conducente dell'auto positivo all'Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... in via Caprarica, a San Donato di Lecce, verso le 19, creando una nube divisibile persino dalla ...Le cause sono da imputare allo scorretto stile di vita, alla sedentarietà, all' abuso die soprattutto alla dieta sbagliata . Ecco perché vale la pena seguire un regime alimentare di ...

Alcol, fumo e preservativi: un capodanno da quattordicenni Liberoquotidiano.it

Chiusa nel pomeriggio la Statale 148 in entrambe le direzioni, all'altezza del km 22,100. Interventi in forze di vigili del fuoco e polizia stradale per ripristinare la circolazione ...Col dottor Fabrizio Fagni dell’area delle dipendenze dell’Azienda Usl Toscana centro parliamo di uso di sostanze. “Si comincia sempre su invito-pressione del gruppo dei pari” ...