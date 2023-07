Alain Elkann? L' ho conosciuto da giovane e L' ex hostess a Dagospia | una soffiata umiliante

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Nuovi imbarazzi in arrivo per. "Vi assicuro che la storia è vera", scrive una lettrice a, per raccontare un vecchio aneddoto da cui il padre di John e Lapo, genero non proprio stimatissimo, pare, del compianto Avvocato Gianni Agnelli, non esce bene. E tutto questo, ovviamente, dal "caso dell'estate". Il lungo, struggente sfogo cheSenior ha vergato per Repubblica sul suo disperato viaggio sul treno Italo diretto a Foggia, nello stesso scompartimento con un gruppo di giovanissimi "Lanzichenecchi", così li ha definiti. Lui in completo estivo, taccuino, stilografica, Financial Times e copia in francese della Recherche di Proust. Loro in maglietta e pantaloncini, auricolari e musica, intenti a parlare di calcio e ragazze (senza particolari volgarità, ...