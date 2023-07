Alain Elkann | il direttore di Repubblica si rifiuta di pubblicare la nota con cui i giornalisti si dissociano dal padre dell’editore

(Di martedì 25 luglio 2023) Telefonate, riunioni. Ancora telefonate. Alla fine è arrivato il no: ilde la, Maurizio Molinari, si èto disul giornale, in edicola stamattina, lacon cui iprendevano le distanze dall’articolo firmato da, John) uscito sulle pagine culturali lunedì 24 luglio. Il racconto di(Sul treno per Foggia con i giovani “lanzichenecchi”) ha creato molti malumori sia nella redazione romana di largo Fochetti sia in quelle locali (oltre ad essersi attirato le critiche sui social, ieri, e su alcuni quotidiani, oggi). Tanto che il comitato di redazione, nel pomeriggio, ha diffuso unaai colleghi e ...

Per prima cosa questo fatto incredibile: per andare da Roma a Foggia bisogna passare per Caserta e Benevento. Ma vi pare Possibile che nessuno abbia avvertito, padre di Jaki, e dunque padre dell'editore di Repubblica e Stampa Già per lui deve essere un trauma andare a Foggia, che inevitabilmente non è Saint Tropez. Ma poi: perch fare questo ...radical chic e quell'articolo classista su Repubblica Alzi la mano chi conosceva il termine 'stazzonato' prima che lo scrittore(73) lo utilizzasse in un suo articolo su ...Benevento . Un enorme schiaffo morale ai denigratori dei trasporti italiani . Già, il racconto dida una carrozza di prima classe di Italo è questo. Vallo a pescare altrove un corso di formazione accelerato di 3 ore tonde tonde a meno di 100 euro che ti fa scoprire cose incredibili. ...

Non disturbate il papà dell'editore sul treno. Repubblica e quel viaggio di Alain Elkann per Foggia Open

Arezzo, 25 luglio 2023 – Archiviata nel migliore dei modi la seconda edizione di Arezzo Moonlight Festival. Maurizio De Giovanni incanta piazza grande. Tantissime persone per la presentazione del ...