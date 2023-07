Alain Elkann e la sua abissale distanza dalla realtà. Neanche Cechov si sentiva così superiore

(Di martedì 25 luglio 2023) Qualcuno sui social ha scritto, a proposito dell’articolo disui suoi incontri sull’Italo che lo portava a Foggia, “Repubblica in purezza”. Come fosse un Sangiovese (senza offesa per il Sangiovese). Sì, perché la vicenda del viaggio di, in una molto popolare carrozza di “Prima” – ma perché una persona della sua statura (e del suo reddito) non si è preso un più esclusivo Executive o addirittura un Salottino? – rivela l’ormai irreversibile sradicamentodel giornale che, per dire, fu fondato da Eugenio Scalfari e poi diretto da Ezio Mauro.ha incontrato, nella molto popolare carrozza di Prima, un gruppo di giovani che parlavano di calcio e di ragazze, vestiti in pantaloncini e t-shirt, mentre lui, in abito di lino e camicia leggera, era infastidito ...

Repubblica, il Comitato di Redazione si dissocia dall'articolo di Alain Elkann 'Sul treno per Foggia con giovani 'lanzichenecchi''. Questo il titolo scelto da Repubblica per pubblicare un racconto a firma di Alain Elkann di un suo viaggio in treno tra Roma e Foggia. Giuseppe Conte sbotta. E lo fa contro Alain Elkann che su Repubblica ha raccontato il suo viaggio da Roma a Foggia attaccando in modo scomposto un gruppo di ragazzi presenti nel suo stesso vagone. L'articolo di Alain Elkann ha mandato in tilt Repubblica. Il 'breve racconto d'estate' di Alain Elkann crea una bufera a Repubblica. L'articolo uscito lunedì 24 luglio dal titolo 'Sul treno per Foggia tra i giovani 'lanzichenecchi'' scritto dal giornalista e padre di John Elkann, editore.

I giornalisti di Repubblica si dissociano dall’articolo di Alain Elkann (padre dell’editore):… Il Fatto Quotidiano

