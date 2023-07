Al via “Anzio’s Summer Jazz Time” | un lungo weekend di musica e arte sul litorale romano

(Di martedì 25 luglio 2023) Anzio – Nasce sul”. Dal 27 al 30 luglio prossimi uno spazio culturale che sulle note delabbraccerà anche le suggestioni di poesia, prosa, danza e pittura. Fra gli artisti coinvolti il Maurizio Giammarco 4tet (27 luglio), gli Sticky Bones (28 luglio), il Germano Mazzocchetti Ensemble (29 luglio) e lo stesso Francesco Bruno (30 luglio). Fra gli ospiti delle altre sezioni ricordiamo: per la fotografia Valeria Ballarati, per il teatro la Compagnia teatrale del Borgo, per la danza Simona Crivellone, per arti figurative Leonardo Leonardi e Silvana Maltese, per la poesia Roberto Iago Sannino. Location di tutti gli appuntamenti Villa Corsini Sarsina (ingresso di via Ambrosini 27). Per la Direzione artistica di Francesco Bruno, il ...

...nelle città italiane e con la popolazione allo stremo per... non l'armistizio in, che era necessario e se mai fu tardivo - , ha ...qui lo sbarco a Salerno il 9 settembre '43 e poi quello di, ...... in rotta per PalermoBolsena - Latina - Ponza'. Il puntino ... Pensa a Gheddafi come' incazza quando lo informano'. 'Il 26, però,...che l'F - 111 abbia agganciato l'aereo civile proprio tra...... di crescita per una città, in cuirilasciano 12.000 ... Reggio Emilia, con il Polo scolastico diMakallé, le piazze e gli ... verranno ricordate due importanti figure dello sport reggiano:...