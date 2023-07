Al Lab Mirù ospite l’artista Domenico Sepe | venerdì vernissage Sete&Arte

(Di martedì 25 luglio 2023) Un eccezionale appuntamento, in cui suggestive trame emozionali saranno protagoniste di una serata assolutamente imperdibile.28 luglio, ore 19,00, il Lab delle Sete “” della stilista Miriam Ruocco, in Castellammare di Stabia, al Corso V.Emanuele, 105, accoglie alcune opere del, oggi tra i principali interpreti moderni delle più profonde emozioni scultoree.è infatti un artista di moderna sensibilità ma dal cuore antico, capace di trasmettere profondi sentimenti, che non solo toccano l’animo, ma vanno al di là di noi stessi, cercando di imprimere un messaggio di trascendente bellezza. E’ il caso ad esempio delle sue opere caratterizzate dal velo, pronto a rivelare, in una grande eleganza ...

Un eccezionale appuntamento vernissage, in cui suggestive trame emozionali saranno protagoniste di una serata assolutamente imperdibile. Venerdì 28 luglio, ore 19,00, il Lab delle Sete '' della stilista Miriam Ruocco, in Castellammare di Stabia, al Corso V. Emanuele, 105, accoglie alcune opere dell'artista Domenico Sepe, oggi tra i principali interpreti moderni delle più profonde emozioni scultoree. Domenico Sepe è infatti un artista di moderna sensibilità ma dal cuore antico, capace di trasmettere profondi sentimenti, che non solo toccano l'animo, ma vanno al di là di noi stessi, cercando di imprimere un messaggio di trascendente bellezza. E' il caso ad esempio delle sue opere caratterizzate dal velo, pronto a rivelare, in una grande eleganza. Con una sua nuova sede aperta un mese fa fa proprio in Castellammare al Corso Vittorio Emanuele 105, il Lab delle Sete si caratterizza per una diretta produzione di sete di altissimo pregio, declinate.