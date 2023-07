Aixa Survey | per il 71% dei manager l' intelligenza artificiale sviluppa il business

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 25 luglio 2023) Anteprima del sondaggio che sarà presentato durante la nuova edizione di–Artificial Intelligence Expo of Applications che si terrà all'Allianz MiCo di Milano l’8 e il 9 novembre prossimi, in concomitanza con SMXL Milan, On Metaverse e Biz Bang Show. Un knowledge park dell’innovazione, dalla trasformazione digitale, alle applicazioni di AI, dal metaverso al digital marketing