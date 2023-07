Aida Nizar fa un appello a Pier Silvio Berlusconi e fa una grossa gaffe

Leggi su biccy

(Di martedì 25 luglio 2023) Le liti furiose con Elettra Lamborghini al Gran Hermano Vip hanno fatto conoscereai lettori di Biccy, il ciclone spagnolo poi è sbarcato al Grande Fratello di Barbara d’Urso ed ha insegnato a tutti gli italiani ad adorare la loro vita. L’ex gieffina ha poi partecipato a Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso dove ha anche litigato con Giorgia Meloni regalandoci un monologo esilarante (qui il video). “Ma tu cosa nei sai di fontane? Non sei nemmeno laureata. Parli qualche lingua straniera? L’affascinante Berlsuconi ha fatto un errore con te nel farti ministra. Tu sputi nel piatto dove mangi. Tu parli di me, hai davanti a te una donna che parla quattro lingue. Io sono stata la più importante politica giovane in Spagna. Tu hai solo un songo, questa poltrona di Live, per lavorare accanto a Barbara d’Urso!”...