Agricoltura italiana | percezione e futuro L’indagine

Leggi su leurispes

(Di martedì 25 luglio 2023)“L’come bene comune”, realizzata dall’Eurispes in collaborazione con Conf, si è posta due obiettivi: esplorare il significato contemporaneo del concetto di bene comune, in generale e nello specifico dell’associazione all’; misurare ladell’come bene comune nelle dimensioni principali.ha previsto una serie di interviste in profondità in qualità di indagine qualitativa. È stata inoltre effettuata una ricerca quantitativa tramite indagine campionaria sulla popolazione nell’arco temporale aprile-maggio 2022 con lo scopo di misurare il percepito dell’come bene comune. Il questionario è stato somministrato face to face a 1.065 ...